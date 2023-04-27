Четверг, 27 Апреля 2023 19:56

АрмИнфо. МИД Азербайджана отреагировало на сегодняшнее заявление премьер-министра РА Никола Пашиняна по поводу установки контрольно-пропускного пункта (КПП) на мосту Хакари в Бердзорском/Лачинском коридоре, - единственной дороге, связывающей Армению с Нагорным Карабахом.

<Утверждение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что создание пограничного контрольного пропускного пункта на Лачынской дороге преследует цель <этнической чистки> неприемлемо и абсурдно>, - говорится в комментарии МИД Азербайджана в ответ на заявления Пашиняна.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что <любое вмешательство армянской стороны в вопрос об учреждении Азербайджаном пограничного контрольно-пропускного пункта на своей суверенной территории, есть посягательство на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и это противоречит обязательствам Армении, взятым в Праге и Сочи, а также нормам и принципам международного права>. <Подобные заявления армянской стороны не только не способствуют миру и спокойствию в регионе, а направлены на усиление напряженности>, - подчеркивает МИД Азербайджана, в очередной раз выдвигая надуманные обвинения в адрес Еревана об использовании Лачинского коридора <для незаконной деятельности, перевозки боеприпасов и мин>.

Официальный Баку отреагировал также на заявление Пашиняна о необходимости размещения срочной международной миссии по сбору фактов в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе, и о международных механизмах диалога между Степанакертом и Баку, отметив, что <азербайджанская сторона будет осуществлять диалог с армянскими жителями в рамках законодательства страны, и вмешательство третьих лиц в этот вопрос недопустимо>.