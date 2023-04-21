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АрмИнфо. Армения переживает кризис безопасности, но этот кризис сложился не сегодня. Об этом 21 апреля с трибуны Национального Собрания РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.
Он отметил, что в обществе наблюдается обеспокоенность имеющейся неопределенностью. Однако, как подчеркнул глава правительства, этот кризис возник не в 2020 году, а гораздо раньше. Еще в 2011 году стратегический союзник Армении - Российская Федерация заключила оружейный контракт с Азербайджаном на сумму в 3 млрд долл.
Пашинян также указал на то, что в период нахождения у власти прежних руководителей практически не проводилось сборов резервистов, а отсутствие подготовки сказалось в 20220 году, когда выяснилось, что многие мобилизованные не умеют владеть оружием.
Пашинян коснулся критики со стороны оппозиции действий властей, в частности, заявлений о том, почему при нынешнем положении страны власти заняты асфальтированием дорог, средства на которые можно было направить на оборону. <Асфальт тоже имеет задачу безопасности, потому что асфальт обеспечивает, в том числе, передвижение войск и системы безопасности. И кто сказал, что мы сегодня 5 млрд. драмов дадим нашей армии или любой государственной структуре, а они будут в состоянии их потратить? У нас есть фундаментальные институциональные и практические проблемы. Мы не можем эти средства полноценно тратить по объективным и субъективным причинам", - заявил премьер-министр.
|Армения переживает кризис безопасности, но этот кризис сложился не сегодня - Пашинян
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|Вражеские силы обстреляли армянские позиции в направлении Верин Шоржа в Гегаркунике
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|Никол Пашинян проводит закрытое заседание партии власти
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|Пашинян прокомментировал требование Алиева
|Меня неправильно поняли - Пашинян о реакции парламента Арцаха
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|Азербайджано-карабахский конфликт никогда не рассматривался в качестве внутреннего дела Азербайджана - глава МИД Арцаха
|Фракции НС Арцаха: Право Арцаха на самоопределение не подлежит обсуждению
|Студенческий совет РАУ настаивает на встрече с ректором вуза
|Э.Марукян: нагорно-карабахский вопрос не является внутренним делом Азербайджана
|В вопросе регистрации в ЮНЕСКО культурного наследия армянского народа необходима последовательная работа - министр
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