Пятница, 21 Апреля 2023 20:03

АрмИнфо. Армения переживает кризис безопасности, но этот кризис сложился не сегодня. Об этом 21 апреля с трибуны Национального Собрания РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он отметил, что в обществе наблюдается обеспокоенность имеющейся неопределенностью. Однако, как подчеркнул глава правительства, этот кризис возник не в 2020 году, а гораздо раньше. Еще в 2011 году стратегический союзник Армении - Российская Федерация заключила оружейный контракт с Азербайджаном на сумму в 3 млрд долл.

Пашинян также указал на то, что в период нахождения у власти прежних руководителей практически не проводилось сборов резервистов, а отсутствие подготовки сказалось в 20220 году, когда выяснилось, что многие мобилизованные не умеют владеть оружием.

Пашинян коснулся критики со стороны оппозиции действий властей, в частности, заявлений о том, почему при нынешнем положении страны власти заняты асфальтированием дорог, средства на которые можно было направить на оборону. <Асфальт тоже имеет задачу безопасности, потому что асфальт обеспечивает, в том числе, передвижение войск и системы безопасности. И кто сказал, что мы сегодня 5 млрд. драмов дадим нашей армии или любой государственной структуре, а они будут в состоянии их потратить? У нас есть фундаментальные институциональные и практические проблемы. Мы не можем эти средства полноценно тратить по объективным и субъективным причинам", - заявил премьер-министр.