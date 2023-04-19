Среда, 19 Апреля 2023 16:02

АрмИнфо.Вице-премьер Армении Тигран Хачатрян принял делегацию Французского агентства развития (ФАР), возглавляемую директором представительства ФАР на Южном Кавказе Рафаэлем Жозаном. На встрече присутствовала Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Армении г-жа Анн Луйо.

Как сообщает пресс-служба Офиса вице-премьера, собеседники обменялись мнениями о текущих программах, реализуемых вместе с ФАР, и обсудили возможные новые направления сотрудничества. Стороны придали важность продолжению многолетнего взаимодействия в сфере управления водной сферой.

Тигран Хачатрян отметил, что Правительство высоко оценивает эффективное сотрудничество между Арменией и Францией. В этой связи он подтвердил приверженность расширению конструктивного взаимовыгодного сотрудничества по ряду направлений.

В свою очередь, представители Французского агентства развития выразили готовность поддерживать Республику Армения и повышать качество уже налаженного диалога, создавая предпосылки для долгосрочного эффективного сотрудничества.

Отметим, что Французское агентство развития (ФАР) было основано в 1998 году и является оператором двустороннего развития финансового механизма Французской Республики. Находясь под ведомством Министерств иностранных дел, Экономики и финансов, Заморских территорий и внутренних дел Франции, Агентство является торговопромышленным государственным учреждением, и в развитых странах, и во французских заморских территориях борется с бедностью и способствует экономическому росту. Эффективное сотрудничество Республики Армения с ФАР началось еще с 2012 года. По данным, опубликованным на сайте Министерства финансов Армении, по положению на начало 2022 года портфель ФАР в нашей стране составляет 125.5 млн евро.