Понедельник, 17 Апреля 2023 22:30

АрмИнфо.Глава МИД АР Джейхун Байрамов и Старший советника Госдепа США по переговорам по Кавказу, американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Луис Боно на встрече в Баку обсудили перспективы переговоров по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает МИД АР, собеседники коснулись и других компонентов азербайджано-армянской нормализации.

Байрамов по традиции все переложил всё с больной головы на здоровую и обвинил Ереван в невыполнении обязательств по трехстороннему заявлению (лидеров Азербайджана, Армении и РФ от 10 ноября 2020 г.), и заговорил о каких-то уже 8 азербайджанских селах на суверенной территории РА.

Затем он коснулся вопроса двух азербайджанских диверсантов, которые не только незаконно пересекли госграницу Армении 9 апреля, но еще и убили мирного жителя, и подчеркнул необходимость их возвращения на Родину. Однако, он позабыл рассказать о том, что несколько сот армянских военнопленных и гражданских лиц третий год незаконно удерживаются в бакинских тюрьмах, в нарушение тех же трехсторонних договоренностей.

Стороны также провели обмен мнениями по другим вопросам, вызывающим взаимный интерес