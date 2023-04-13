Четверг, 13 Апреля 2023 17:03

АрмИнфо. Вице-премьер Мгер Григорян накануне встретился с заместителем госсекретаря США по контролю за наркотиками и сотрудничеству правоохранительных органов Тоддом Робинсоном, с заместителем управляющего Агентства США по международному развитию USAID Эрин Макки, с директором Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Джихадом Азуром.

Согласно пресс-службе правительства рА, в Госдепартаменте США Григорян и Робинсон обменялись мнениями о проводимых в Армении демократических реформах, в частности, в сфере полиции и судебной системы. Обе стороны отметили высокий уровень армяно- американского сотрудничества в указанных сферах.

На встрече Григорян-Макки стороны подчеркнули эффективное сотрудничество. Собеседники обсудили возможности углубления сотрудничества в различных сферах.

Последние мировые и региональные экономических события, а также экономические перспективы Армении в контексте текущих глобальных вызовов обсудили Мгер Григорян и Джихадом Азур. Был затронут ход реализации Резервной программы МВФ и запланированных реформ.