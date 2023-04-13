Четверг, 13 Апреля 2023 12:29

АрмИнфо. Заявление МИД Франции с призывом к Азербайджану вывести войска с суверенных территорий Армении вызвало истерику в Баку.

Так, в МИД АР заверили, что заявление министерства Европы и иностранных дел Франции от 12 апреля не отражает действительности. Не успокоившись на этом, в очередной раз, похваставшись агрессией против Арцаха осенью 2020 года, в Баку обвинил Францию в проведении "клеветнической кампании против Азербайджана" и демонстрации "несправедливой позиции".

"Тот факт, что французская сторона не призывает Армению в соответствии с трехсторонним Заявлением и итогами пражской встречи, в которой также участвовал президент Франции, уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, не требует от Армении вывода ее вооруженных сил с азербайджанских территорий, а также то, что французская сторона в одностороннем порядке заявила о важности уважения лишь территориальной целостности Армении, является примером ее предвзятого отношения к нашей стране", - заявили в МИД АР, позабыв, что провокация была на международно признанной суверенной территории Армении, на административной территории общины Тех, земли которой вражеские силы захватили в конце марта текущего года, в рамках политики ползучей оккупации территорий Армении.

В заключение в МИД АР призвали французскую сторону воздержаться от подобных заявлений, "подталкивающих Армению к очередным провокациям, оказывающих поддержку реваншистским силам".

Напомним, что 11-го апреля близ села Тех вражеские силы атаковали ВС Армении, которые проводили на этом участке инженерные работы.

Военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле подъехали к военнослужащим ВС Армении, завязалась потасовка, затем противник начал стрелять по армянским военным.

ВС Армении потеряли 4 военнослужащих, еще 6 получили ранения

различной степени тяжести, у вражеской стороны официально трое погибших. Все действия происходили на суверенной территории РА. Ранее вражеские силы захватили до 9 кв. км суверенных территорий РА на этом участке.

МИД Франции в этой связи выступили с заявлением, в котором среди прочего подчеркнули: "Это говорит о том, что делимитация границы должна осуществляться исключительно путем переговоров. Призываем стороны продолжать свои усилия в этом направлении. Уважение территориальной целостности Армении и вывод азербайджанских сил с занятых позиций на армянской стороне линии соприкосновения имеют важное значение для предотвращения будущих инцидентов и сохранения основы для прочного мира в регионе".