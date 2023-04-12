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АрмИнфо. Наблюдательная миссия Европейского Союза, осуществляющая мониторинг ситуации на границах Армении, не смогла зарегистрировать инцидент 11 апреля, поскольку в момент стрельбы не находилась у села Тех Сюниской области республики. Об этом 12 апреля с трибуны Национального Собрания РА заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.
По его словам, у армянской стороны пока нет информации о содержании отчета миссии о данном инциденте, который направлен в Европейскую службу внешних связей. Министр отметил, что при подобных инцидентах сразу же оповещаются международные партнеры, в том числе, ЕС и отдельные его члены, ожидая от последних быстрой реакции. В качестве примера Мирзоян указал на вчерашнее заявление МИД РА, в котором приводятся агрессивные действия азербайджанской стороны. Данные меры направлены на предотвращение дальнейшей эскалации.
Напомним, что 11 апреля Минобороны Армении распространило сообщение, согласно которому азербайджанские подразделения открыли огонь по армянским военным, выполнявшим инженерные работы в направлении села Тех Сюникской области. Применялись также минометы. По данным Минобороны, с армянской стороны четверо солдат погибли и шестеро ранены.
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|Глава МИД РА: наблюдательная миссия ЕС в момент стрельбы у села Тех не находилась на месте инцидента
|Никол Пашинян: нужно усиливать институциональный инструментарий борьбы с дезинформацией Баку
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мэр Лиона выразил безоговорочную поддержку народа Арцаха и подчеркнул необходимость немедленного прекращения блокады
|Назначен глава секретариата госкомиссии Азербайджана по делимитации границы с Арменией
|Участок границы у села Тех в Сюниской области Армении продолжает оставаться проблематичным - министр обороны
|Глава МИД РА: Переговорный процесс с Азербайджаном никогда не прекращался
|Никол Пашинян не исключил наличия иностранной агентуры в рядах ВС РА
|Солдат ВС Азербайджана просто сбежал со своих позиций и оказался на территории Армении - Пашинян
|Оппозиционер: переговоры и контакты с азербайджанцами на границе никак не регулируются
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|Премьер-министр РА: Автором принципов территориальной целостности государств и права народов на самоопределение являлась армянская сторона
|Опубликован обновленный доклад Омбудсмена РА о нарушениях индивидуальных и коллективных прав человека в результате блокады Азербайджаном Арцаха
|Захарова: Москва запросила у Еревана разъяснения по поводу участия Армении в учениях НАТО
|Захарова: У наших армянских и азербайджанских партнеров имеются детальные предложения по разблокировке Бердзорского коридора
|Москва: Оттепель в отношениях между Ереваном и Анкарой поспособствует оздоровлению общей обстановки на Южном Кавказе
|Брюссель призвал Ереван и Баку интенсифицировать переговоры по делимитации границы и предложил помощь в этом вопросе
|Захарова: Армянские и азербайджанские партнеры приняли предложение о проведении очередного раунда двусторонних переговоров в РФ
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|Москва: Случившееся в районе Тех еще раз подтверждает необходимость проявления Баку и Ереваном обоюдной сдержанности
|Зампред РПА обратился с открытым письмом к спецпредставителю ЕС на Южном Кавказе после азербайджанской агрессии
|Никакого посредничества в прекращении боевых действий извне не было - депутат
|Тюрколог: Мишенью противника является Сюник и "отгрызая" куски он продвигается вперед
|Замминистра обороны РА: не исключены возможности новых провокаций со стороны ВС Азербайджана
|Экс-министр обороны: власти Армении не сделали выводов после 44-дневной войны
|В Армении будет внедрена новая система аттестации сотрудников Полиции
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|В Армении нет системной коррупции, считает кандидат в члены комиссии по предотвращению коррупции
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|Армянский депутат и представитель ЮНИСЕФ обсудили инцидент с нападением азербайджанцев на автобус с армянскими детьми
|Посольство Германии в Армении переходит на систему листа ожидания при приеме заявок на получение визы
|В НС могут состояться слушания по ситуации вокруг села Тех Сюникской области РА
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