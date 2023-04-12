Среда, 12 Апреля 2023 20:55

АрмИнфо. Наблюдательная миссия Европейского Союза, осуществляющая мониторинг ситуации на границах Армении, не смогла зарегистрировать инцидент 11 апреля, поскольку в момент стрельбы не находилась у села Тех Сюниской области республики. Об этом 12 апреля с трибуны Национального Собрания РА заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

По его словам, у армянской стороны пока нет информации о содержании отчета миссии о данном инциденте, который направлен в Европейскую службу внешних связей. Министр отметил, что при подобных инцидентах сразу же оповещаются международные партнеры, в том числе, ЕС и отдельные его члены, ожидая от последних быстрой реакции. В качестве примера Мирзоян указал на вчерашнее заявление МИД РА, в котором приводятся агрессивные действия азербайджанской стороны. Данные меры направлены на предотвращение дальнейшей эскалации.

Напомним, что 11 апреля Минобороны Армении распространило сообщение, согласно которому азербайджанские подразделения открыли огонь по армянским военным, выполнявшим инженерные работы в направлении села Тех Сюникской области. Применялись также минометы. По данным Минобороны, с армянской стороны четверо солдат погибли и шестеро ранены.