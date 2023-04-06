Четверг, 6 Апреля 2023 10:57

АрмИнфо. Азербайджанские псевдо активисты перекрыли движение колоны российских миротворцев, сопровождающих наших граждан, и заявили, что арцахцы смогут вернуться в Арцах лишь после того, как примут гражданство Азербайджана и согласятся на интеграцию.

Об этом в интервью ОТА заявил государственный министр Арцаха Гурген Нерсисян, касаясь инцидента, произошедшего 4 апреля, когда азербайджанцы напали на автобус, с гражданами Арцаха под Шуши.

"Таким образом, азербайджанцы раскрыли истинные цели блокады единственной дороги, соединяющей Арцаха с внешним миром, в нарушении трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Более того, они прибегли к различного рода провокациям, с целью насаждения атмосферы страха", - отметил Нерсисян.

Вместе с тем он убежден, что подобные провокации не могут пресечь РМК на местах, и этот вопрос должен решаться в более высоких дипломатических кабинетах. Он также добавил, что гуманитарное продовольствие доставляется в Арцахе РМК и Международным Комитетом Красного креста. По словам Нерсисяна, причем МККК неделями ведет переговоры, чтобы иметь возможность хотя бы раз в неделю доставлять гуманитарный груз.

Напомним, что 4 апреля, азербайджанцы не пропустили в Арцах два автобуса с 27 гражданами НКР, которые вот уже более трех месяцев не могут вернуться домой из-за азербайджанской блокады. Более того, они напали на автобус, где были, в том числе и старики и женщины. В результате этих действий азербайджанских террористов, состояние 4 женщин в преклонном возрасте ухудшилось. Дорога заблокирована с 12 декабря 2022 года. Азербайджанцы терроризируют 120-тысячное население Арцаха на фоне бездействия международного сообщества