Среда, 5 Апреля 2023 15:36

АрмИнфо. Парламент Ирана принял заявление, в котором осуждается открытие Азербайджаном посольства в Израиле и назначение посла. Более того, звучит призыв к внешнеполитическому ведомству ИРИ предпринять соответствующие дипломатические меры в этой связи.

Как сообщает ИРНА, заявление было принято 210 депутатами Меджлиса Ирана. В нем, в частности говорится: "Правительство Азербайджанской Республики, действуя вопреки интересам исламского мира, открыло посольство в центре сионистского режима? оккупировавшего Иерусалим и направила своего посла фальшивому режиму.

Это действие правительства Азербайджана будут иметь для них серьезные негативные политические последствия, и мусульмане мира будут рассматривать их как пособников сионистского режима в убийствах и преступлениях против угнетенных палестинцев. Мы просим арабские и исламские правительства, и исламский мир, особенно Организацию исламского сотрудничества и его Секретариат осудить это", - отмечается в заявлении.

Напомним, что 29 марта в Тель-Авиве состоялась церемония официального открытия посольства Азербайджана в Израиле. Для участия в этом событии в Израиль прибыл глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Перед церемонией он провел переговоры с израильским коллегой Эли Коэном.

Добавим также, что по итогам визита Байрамова в Израиль стало известно о намерениях Баку закупить у Телль-Авива партию ракет оперативно-тактического ракетного комплекса LORA, зенитно-ракетного комплекса средней дальности "Barak-8" и тактическую систему противоракетной обороны "Железный купол" ( Iron Dome). Кстати, "Barak 8" стоит на вооружении Азербайджана с 2016-ого года, а LORA - c 2018-ого. Оба комплекса были применены во время агрессии АР против Арцаха, причем Азербайджан стал первой страной, применившей ОТРК LORA в боевых действиях