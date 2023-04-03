Понедельник, 3 Апреля 2023 13:18

АрмИнфо.Ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов проанализировал политику стран в Евразийском треугольнике - Азербайджан-Израиль-Иран.

Так, эксперт констатировал, что в последнюю среду марта глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов посетил Израиль. Он обратил внимание, что на совместной пресс- конференции министр благодарил Еврейское государство за последовательную поддержку Азербайджана и его территориальной целостности. В свою очередь израильский коллега Байрамова Эли Коэн (кстати, полный тезка знаменитого разведчика) назвал "историческим" решение официального Баку открыть посольство в Тель-Авиве.

"На встречу двух министров ожидаемо отреагировал Иран. Споуксмен МИД Исламской республики Нассер Канани 31 марта высказался против происков "сионистского режима" и недопустимости превращения Азербайджана в недружественное государство. На что стоит обратить внимание? Официальный Тегеран в аналогичных случаях пытается некоторым образом снять ответственность с кавказских государств. Азербайджан представляется как объект "сионистского заговора" (при этом особо подчеркиваются давние историко-культурные связи иранцев и азербайджанцев), а Грузия, как страна, попавшая под дурное влияние США и Запада в целом", - отметил Маркедонов.

Вместе с тем, эксперт обратил внимание, на то, что отношения Ирана и Азербайджана сегодня переживают не самые лучшие времена. "До сих пор не стихнут эмоции и страсти после нападения на азербайджанское посольство в Тегеране 27 января 2023 года. Как следствие, появление в СМИ и соцсетях массы предположений и "сценариев" о том, что на Кавказе и Ближнем Востоке формируются новые "геополитические оси", а Баку и Тель- Авив окажутся в одной лодке против Тегерана", - считает политолог.

Он обратил внимание, что несколько лет назад известный "мозговой центр" SIPRI опубликовал свои калькуляции, согласно которым в 2015-2019 гг. 60% ударных и оборонительных систем от общего военного импорта Азербайджан приобрел у Израиля.

При этом он задался вопросом, достаточно ли этих данных для того, чтобы четко расставлять фигуры на евразийской геополитической доске?

По словам Маркедонова, спору нет, открытие азербайджанского посольства в Еврейском государстве, а также вручение верительных грамот первому послу Мухтару Маммадову- события, имеющее большое символическое значение.

"Но переоценивать их "историчность", все же, не следует. Оно логически вытекает из всей динамики взаимоотношений Баку и Тель-Авива в постсоветский период.

Однако, надо не забывать, что Азербайджан наряду со своей произраильской линией сохраняет высокий уровень отношений с Палестиной. Открытие посольства в Тель-Авиве и встреча Байрамова с Коэном попала в фокус информационного внимания. В то же время новости об открытии представительского офиса Азербайджана в Рамалле и встрече главы МИД этой страны с Махмудом Аббасом остались в тени. Между тем, Баку и ранее поддерживал тесные контакты с Палестинской администрацией, голосовал в ООН за предоставление ей статуса государства-наблюдателя. Да и общественные умонастроения внутри Азербайджана власти этой страны всегда учитывали. И какие бы сложности ни возникали ранее на иранском направлении (а их было немало), стремились "красные линии" не пересекать", - добавил российский политолог.

По его словам, вообще внешняя политика постсоветского Азербайджана строится не на основе вступления в некие альянсы, а посредством селективного партнерства.

"Это - не выбор между Западом и Россией, Ираном и Израилем, а дипломатическая диверсификация. Схожим образом, впрочем, действуют и партнеры Баку. И уж точно власти Азербайджана не любят, чтобы их использовали в своих геополитических комбинациях. Запад ведь не в первый раз обращает свои очи на Баку, имея виды на Иран, а теперь и на Россию. Но азербайджанские власти даже после "второго Карабаха" не пошли на признание Турецкой республики Северного Кипра.

Черно-белые тональности любят позволять себе крупные державы. Средние и малые предпочитают полутона и нюансы. Так легче выживать в этом "безумном мире"", - резюмировал он.