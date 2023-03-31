Пятница, 31 Марта 2023 12:43

АрмИнфо. Азербайджанские войска пересекли границу Республики Армения, появились в общине Тех, где расположились и создали опорный пункт. Об этом 24News рассказал член фракции <Страна для жизни> Совета старейшин общины Тех, глава администрации поселка Аравус Аргам Овсепян.

По словам Овсепяна, азербайджанские войска дислоцировались от границы Аравуса до Корнидзора, в том числе на одном из пастбищ, принадлежащих члену совета старейшин общины Тех Масису Зейналяну.

<Они прошли через поля, принадлежащие многим людям, разровняли землю бульдозерами, поставили палатки, вырыли окопы, ведут инженерные работы. В частности, вчера они закрепились и на моем поле. Я видел их, но из соображений безопасности особо не высовывался, издалека все видно>, - рассказал 24News Масис Зейналян.

Овсепян также сообщил, что некоторые пастбища попали под наблюдение азербайджанских войск, поскольку они заняли господствующие высоты, и скот теперь нельзя выпасать.

По его словам, ныне при посредничестве российской стороны ведутся переговоры с азербайджанской стороной.

Напомним, что о вчерашнем продвижении азербайджанских войск к селу Тех сообщила Служба национальной безопасности РА. Согласно СНБ, в некоторых местах азербайджанская сторона, не дожидаясь заранее подготовленных корректировок, приступила к позиционированию и проведению инженерных работ. По подсчетам армянской стороны, таких точек пять, где азербайджанская сторона находится на расстоянии от 100 до 300 метров от границы.