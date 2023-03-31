Пятница, 31 Марта 2023 12:35

АрмИнфо. Обстановка на армяно- азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе чревата серьезной дестабилизацией. Об этом сообщили в Секретариате ОДКБ по итогам расширенного совещания руководящего состава в штабе организации.

"По оценке Генерального секретаря ОДКБ, чреватой серьезной дестабилизацией остается ситуация на Южном Кавказе. Сохраняют актуальность риски, связанные с обстановкой в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе", - отметили в секретариате.

"Напряженность в кавказском регионе между Арменией и Азербайджаном сохраняется как следствие многолетних противоречий",- заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"Сохраняется напряженность в кавказском регионе, как следствие многолетних противоречий между Арменией и Азербайджаном", - сказал он на расширенном совещании руководящего состава Секретариата и Объединенного штаба организации, передает ТАСС.

Отметим, что 30 марта ВС Азербайджана, согласно СНБ Армении по 5 направления вторглись на территорию РА в направлении села Тех Сюникской области РА от 100 до 300 метров и закрепились.

В Минобороны Азербайджана заявили, что силы республики взяли под контроль высоты и территории в Бердзорском районе на границе с Арменией, это связано с вводом в эксплуатацию новой дороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией.

Меж тем, согласно сообщениям жителей с мест, ВС Азербайджана оккупировали более 4 кв. км территорий РА.