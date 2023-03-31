Пятница, 31 Марта 2023 09:58

АрмИнфо. Начальник управления Европы МИД Армении Ара Маргарян в Брюсселе принял участие во встрече старший чиновников стран Восточного партнерства (ВП).

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи обсуждался годовой план Восточного партнерства на 2023 год.

Представители стран ВП и ЕС поделились своими рекомендациями и выразили удовлетворение программами, запланированными в плане работы. Ара Маргарян подчеркнул инклюзивность программ ВП как основное условие реализации программы.

В своем выступлении армянский дипломат коснулся пяти знаковых инициатив, запланированных для Армении в рамках Экономической и инвестиционной программы ВП, и их важности для развития экономики РА с точки зрения повышения устойчивости страны.

Ара Маргарян подчеркнул важность уважения и защиты универсальных европейских ценностей в условиях вызовов безопасности в ходе обсуждения пункта повестки дня, посвященного вопросам безопасности и ценностей в регионе Восточного партнерства. Он подтвердил приверженность правительства РА мирной повестке дня в условиях продолжающейся агрессии Азербайджана и коснулся роли миссии наблюдателей ЕС в поддержании стабильности в регионе.