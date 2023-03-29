Среда, 29 Марта 2023 17:23

АрмИнфо. В Нагорном Карабахе создалась неприемлемая ситуация - несколько человек, договорившись с российскими миротворцами, завозят товары республику. И, поскольку есть ограничения на количество въезжающих автомобилей, этим они способствуют росту цен на продукты. Об этом 29 марта заявил соучредитель агентства территориального развития <Мы - наши горы>, бывший государственный министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян по видеосвязи с Ереваном в ходе представления отчета <Об оценке потерь экономики Нагорного Карабаха из-за блокады>.

Экс-госминистр пояснил, что с декабря прошлого года в Арцах ежедневно пропускают ограниченное количество автомобилей. Несмотря на то, что на сегодня удалось достичь договоренности об увеличении лимита пропускаемых авто, но ограничение все же действует. В результате, несколько человек зарабатывают большие деньги, на них работают еще несколько сот человек, получающих зарплаты, и еще несколько тысяч покупают эти товары. Но, поскольку за счет товаров, имеющих первостепенное значение, завозят <арбуз, помело или ананас>, на которую можно больше заработать, многие лишены возможности приобрести продукты даже по талонам, введенным еще в декабре. Помимо этого, поскольку продлили сроки действия талонов, возникает ситуация, при которой человек, израсходовавший лимит, не может своевременно получить новый талон, указал он.

<Работы по созданию механизмов прозрачности и справедливости, которые должны были создаваться, приостановлены. Те, у кого есть связи во власти, зарабатывают пользуясь ситуацией - это непозволительно. Это наносит больше вреда, чем ситуация с экономикой>, - заключил Рубен Варданян.