Вторник, 28 Марта 2023 16:34

АрмИнфо. Ситуация на Южном Кавказе будет на повестке переговоров глав внешнеполитических ведомств России и Ирана Сергея Лаврова и Хосейна Абдоллахияна в Москве.

Так, согласно МИД РФ, 29 марта в Москве состоятся переговоры двух министров.

"Планируется обсуждение широкого круга вопросов международной, региональной и двусторонней повестки дня. Особое внимание предполагается уделить ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Также будет рассмотрено положение дел в Сирии и вокруг неё.

Главы внешнеполитических ведомств "сверят часы" и по другим актуальным региональным сюжетам, включая каспийскую проблематику, обстановку в Афганистане, Закавказье, зоне Персидского залива, Йемене, а также ближневосточное урегулирование. Предполагается обсудить перспективы оздоровления обстановки на Ближнем Востоке в свете объявленного восстановления отношений между дружественными нам Ираном и Саудовской Аравией", - добавили в МИД России.