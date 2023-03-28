Вторник, 28 Марта 2023 16:18

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев убежден в своей безнаказанности, лишь так можно обосновать то, что он продолжает перед всем миром хвастаться агрессией в отношении народа Арцаха.

Несмотря на то, что идет уже третий год после широкомасштабной военной агрессии 10 миллионного Азербайджана - мы уж не говорим о вовлеченности в этот процесс 88 миллионного Турции и наемников с Ближнего Востока, - против 160 тысячного народа Арцаха, Алиев-младший, видимо, имеющий проблемы с самооценкой, продолжает пытаться самоутвердиться за счет маленького, но достаточно стойкого народа Нагорного Карабаха.

Так, сегодня азербайджанский диктатор в очередной раз заявил, что "Баку не позволит никому говорить с Азербайджаном на языке ультиматума".

При этом он заверил, что Азербайджан вернул Бердзор (Лачин) "как на поле боя, так и политическими путями". Затем, он похвастался оккупацией Шуши. Хотя на деле, все эти территории были переданы Азербайджану премьер-министром Армении трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

"На протяжении многих лет переговоров посредники всегда проявляли какой-то особый подход к Лачинскому району, и Армения, в целом, считала возвращение Лачинского района Азербайджану неприемлемым. Хотя они не собирались уходить и из других районов. Теперь, спустя два с половиной года после окончания войны, это стало более очевидным для всех. Международные посредники - бывшая Минская группа ОБСЕ - ведя переговоры, фактически пытались закрепить эту оккупацию", - признался Алиев, который поспешил обвинить Францию в предвзятости к азербайджанцам.

По его словам, антиазербайджанские резолюции в Европарламенте - также дело рук французских депутатов.

Алиев при этом отметил, что "в то же время антиазербайджанские силы увидели нашу несгибаемую волю". "Никто не может повлиять на нашу волю. Никто не может говорить с нами языком ультиматума. Мы доказали это Армении во Второй Карабахской войне, мы доказывали это покровителям Армении в течение двух с половиной лет после войны. Мы победили их и еще раз показали всему миру, что мы добиваемся и будем добиваться того, чего хотим", - сказал президент Азербайджана.

Затем он поделился планами о заселении оккупированных территории Нагорного Карабаха азербайджанцами, опять-таки в нарушение взятых обязательств в рамках трехсторонних заявлений от 9 ноября, а также подтвердил факт нарушения обязательств по обеспечению 5 км зоны безопасности и беспрепятственного движения по Бердзорскому коридору. Он также сообщил о завершающей стадии фортификационных работ на этих направлениях. Затем, Алиев покичился тем, что Азербайджан оккупировал с молчаливого поощрения международного сообщества стратегические высоты, которые позволяют контролировать всю территорию Республики Армении, и подтвердил намерение и далее руководствоваться принципом угрозы силой в получении желаемых уступок от Еревана.