Вторник, 28 Марта 2023 13:38

АрмИнфо. На очередном заседании парламента Канады министр иностранных дел страны Мелани Джоли коснулась блокады Арцаха. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Канада.

В ходе заседания выступила член Либеральной партии Жана Ип, которая заявила, что граждане армянской общины, проживающие в его избирательном округе, глубоко обеспокоены обострением ситуации вокруг конфликта в Арцахе. Она напомнила, что блокада Арцаха продолжается уже более ста дней, наблюдается углубление гуманитарного кризиса, а народ Нагорного Карабаха опасается, что в ближайшее время ситуация может снова обостриться. Она спросила, может ли министр иностранных дел Канады уточнить, какие шаги предприняло правительство страны по этому вопросу.

Присутствовавшая на встрече Мелани Жоли сообщила, что Канада продолжит призывать власти Азербайджана открыть Бердзорский (Лачинский) коридор и освободить всех армянских военнопленных. Она подчеркнула, что необходимо предотвратить дальнейшее обострение чрезвычайной гуманитарной ситуации. В то же время министр заявила, что Канада выражает поддержку мониторинговой миссии Евросоюза на границах Армении.

Напомним, что Бердзорский коридор заблокирован Азербайджаном 107 дней. В Арцахе назрел гуманитарный кризис, граждане лишены возможности реализации основополагающих прав человека. Международное сообщество безмолвно наблюдает за терроризмом 120 тысячного населения Арцаха Бакинским режимом.