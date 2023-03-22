Среда, 22 Марта 2023 11:20

АрмИнфо.Армения не препятствовала принятию решения в ОБСЕ. Об этом в ответ на запрос корреспондента АрмИнфо заявили в МИД Армении, соответствует ли действительности утверждения азербайджанской стороны о том, что РА воспрепятствовала принятию в ОБСЕ декларации, осуждающей "теракт против посольства Азербайджана в Иране".

Напомним, что соответствующее обвинение в адрес Армении было озвучено азербайджанской стороной 18 марта. "К сожалению, армянская сторона всячески препятствовала продолжающимся почти 2 месяца обсуждениям и не позволила принять декларацию, осуждающую нападение на посольство, в которой подчеркивалась важность проведения тщательного расследования для обеспечения справедливости. Это еще раз показывает, что Армения не только является основным представителем Ирана в ОБСЕ, но и не заинтересована в стабильности и спокойствии", - пиcало тогда провластное агентство АПА.

"Изначально, в связи с инцидентом, связанным с посольством АР в Иране Азербайджан представил в ОБСЕ проект заявления, основной целью которой были политические спекуляции. Доказательством этому является то, что в ходе рабочих обсуждений Азербайджан не представлял каких-то разъяснений или информации, что естественно в подобных случаях", - сообщили в МИД Армении.

В тоже время в армянском внешнеполитическом ведомстве добавили, что удерживая этот вопрос на повестке Организации около двух месяцев и не представляя какой-либо дополнительной информации, затем, Азербайджан без каких-либо объяснений снял вопрос с повестки. В МИД Армении констатировали, что после этого, азербайджанская сторона организовала утечку информации о закрытых процедурах в ОБСЕ, исказив реальность.

"Подобными действия Азербайджан преследует цель отвлечь внимание международного сообщество от грубо попираемых им периодически норм международного права и принципов ОБСЕ", - говорится в сообщении МИД Армении.