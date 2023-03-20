Понедельник, 20 Марта 2023 13:34

АрмИнфо.Процесс ратификации соглашения о присоединении Армении к Римскому статуту международного уголовного суда был начат 2-3 месяца назад, то есть, до известного решения Гаагского суда (о выдаче международного ордера на арест президента России Владимира Путина - ред.). Об этом 20 марта журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

По его словам, в Армении есть люди, которым необходимо это присоединение. Он напомнил, что проект соглашения будет рассмотрен Конституционным судом РА на предмет его соответствия требованиям Основного закона страны. <Я не могу прогнозировать решение суда. Тем более, я не имею права высказывать политической оценки, чтобы она не послужила каким-то целям. И если соглашение будет противоречить положениям Конституции суд примет соответствующее решение>, - подчеркнул Ален Симонян. Он выразил сомнение в возможность каких-либо действий со стороны властей Армении в отношении главы российского государства в случае его участия в том или ином мероприятии, будь то ОДКБ или ЕАЭС. <На практике я не могу себе это представить, какие действия должна сделать страна. Честно, не знаю, и не могу ответить на этот вопрос. Думаю, что в этом решении превалирует правовая и политическая составляющая, чем конкретные действия>, - сказал председатель НС РА.

Отметим, что мнению многих наблюдателей, ратификация соглашения о присоединении республики к Римскому статуту международного уголовного суда может открыть дорогу для принятия действий в отношении президента РФ Владимира Путина на территории Армении. 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в депортации украинских детей. "Сегодня, 17 марта 2023 года, Вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: г-на Владимира Владимировича Путина и г-жи Марии Алексеевны Львовой-Беловой", - говорится в пресс-релизе МУС. Международный уголовный суд поясняет, что Путин и Львова-Белова подозреваются в незаконной депортации украинских детей. Ранее о том, что вывоз украинских детей на территорию России может считаться военным преступлением, заявила следственная комиссия ООН.