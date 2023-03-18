Суббота, 18 Марта 2023 15:59

АрмИнфо.Так называемый "Зангезурский коридор" (маршрут через Сюникскую область Армении - ред.) не имеет мирового коммуникационного значения и является исключительно тюркским идеологической проектом с англосаксонскими геополитическими интересами. Об этом заявил зампред Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян.

Он констатировал, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре связал идею "Зангезурского коридора" со Срединным коридором.

В этом ключе Ашотян напомнил, что Срединный, или Средний коридор - маршрут, призванный соединить Европу и Азию.

В этом ключе он предложил разобраться, почему азербайджанский министр упаковывает пантюркийскую мечту в глобальные коммуникационные проекты.

"Не раз писал и доказывал тот факт, что т. н. "Зангезурский коридор" не имеет мирового коммуникационного значения и является исключительно тюркским идеологической проектом с англосаксонскими геополитическими интересами. Неудивительно, что Азербайджан использует любую возможность для придания своей стратегической цели флёра "международности"", - отметил он.

При этом Ашотян констатировал, что в условиях глобального противостояния Москвы и Запада коммуникации, обходящие Россию, обладают дополнительной привлекательностью для западной экономики.

"Ожидаемы попытки Азербайджана позиционировать себя как новый логистический хаб между Западом и Востоком, педалируя идею "Зангезурского коридора".

Китайский мегапроект "Одного пояса и одного пути" в числе прочих маршрутов рассматривает и т.н. Срединным коридор. Так что налицо стремление Азербайджана упаковать свои геополитические планы в знакомые для китайского уха формы", - добавил зампред РПА.

Однако, добавил он, даже действующая ЖД магистраль Баку-Тбилиси-Карс далека от своей проектной мощности ( 6 миллионов тонн) и используется всего лишь в лучшем случае на 7.5%-ов ( 450 тысяч тонн в 2022 году), несмотря на многомиллиардные вложения. "Так что железнодорожный маршрут через Сюник даже в долгосрочной перспективе для мировой экономики не привлекателен", - резюмировал Ашотян.