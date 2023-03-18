Суббота, 18 Марта 2023 15:53

АрмИнфо.Армения - страна на перепутье как в географическом, так и в политическом плане. Об этом по итогам визита в Армению на своей странице в Фейсбук написал экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

При этом он подчеркнул, что с 2018 года ее демократия сделала важные шаги вперед. Расмуссен выразил убеждение, что ЕС и демократический мир должны сделать больше для поддержки этого развития.

"На этой неделе я был в Армении, чтобы продемонстрировать свою поддержку этому демократическому развитию, а также привлечь внимание к гуманитарному кризису, продолжающемуся на заднем дворе Европы. Продолжающаяся блокада Бердзорского (Лачинского) коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах, создает огромные трудности. Нам срочно нужна независимая миссия ООН или ОБСЕ для оценки гуманитарной ситуации на местах. ЕС должен использовать свои отношения с Азербайджаном, чтобы добиться этого без промедления", - резюмировал Расмуссен.

Напомним, что Азербайджан заблокировал единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром 12 декабря прошлого года. Нарушена подача электроэнергии из Армении в Арцах. Более того, азербайджанская сторона систематически нарушает газоснабжение НКР. Граждане лишены элементарных прав человека, в том числе и на свободу передвижения, получения медуслуг, образования и т.д. Всё это происходит с молчаливого поощрения международным сообществом террористических действий Азербайджана.