Среда, 15 Марта 2023 16:07

АрмИнфо. "Франция, несомненно, является страной, наиболее приверженной защите армян. Наши контакты с двумя странами являются постоянными для достижения мирного соглашения", заявила во французском законодательном органе глава МИД Франции Катрин Колонна.

Так, в ответ на вопрос депутата парламента Франции Сары Танзилли когда Париж сделаем выводы из решения Международного Суда ООН, наложив санкции на виновных в блокаде Арцаха и положив конец газовым соглашениям, заключенным Урсулой фон дер Ляйен, которые подпитывают сговор между Путиным и Алиевым, Колонна подчеркнула необходимость проведения открытого расследования диверсии в Нагорном Карабахе 5 марта. Она добавила, что МИД Франции уже потребовал, чтобы такое расследование было проведено, а его результаты обнародованы.

Вместе с тем она подчеркнула обязательность выполнения решения Международного суда по разблокировке Бердзорского (Лачинского) коридора, восстановления снабжения населения Нагорного Карабаха и обеспечения доступа к поврежденным инфраструктурам.

Она также отметила, что Запад крайне внимательно относится к рискам обхода санкций, направленных против России.

"Франция, несомненно, является страной, наиболее приверженной защите армян. Наши контакты с двумя странами являются постоянными для достижения мирного соглашения и для того, чтобы население Нагорного Карабаха смогло продолжать жить там, уважая свою историю, свою культуру и свое достоинство", - подытожила Катрин Колонна.