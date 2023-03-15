Среда, 15 Марта 2023 14:21

АрмИнфо. Для укрепления вооруженных сил необходимо, прежде всего, выявить все имеющиеся проблемы. Об этом 15 марта журналистам заявил министр обороны РА Сурен Папикян.

По его словам, устранив имеющиеся проблемы, необходимо двигаться вперед. Что касается духа армии, то, как подчеркнул глава оборонного ведомства, данный вопрос является предметом ежедневной работы, в которой важное место отводится общественности. <Армия является частью общества>, - заметил Папикян, добавив, что вооруженные силы сегодня укомплектованы вооружением настолько, насколько это позволяют ресурсы. Вопрос решается в ежедневном режиме. Тем не менее, министр отказался сообщить количество приобретенного вооружения и техники и из каких стран, сославшись на государственную тайну. По этой причине он заявил о том, что не намерен возвращаться к публикациям в индийской, российской, иранской прессе, или в прессе иного государства.

В то же время, комментируя заявление третьего президента РА Сержа Саргсяна о том, что в ходе 44- дневной войны 2020 года в Арцахе не был задействован весь оборонный потенциал, Папикян заметил, что не знает о том, о каком конкретно неиспользованном оружии идет речь. <Вопрос необходимо адресовать третьему президенту, в том числе, по тому, какое оружие не было использовано, кто не использовал. Все эти вопросы в поле Сержа Саргсяна>, - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он продать приобретенную в Ереване квартиру, глава оборонного ведомства заметил, что данный вопрос будет зафиксирован в его декларации об имуществе и доходах. <Вчера прочитал статью под заголовком <Откуда у Папикяна 400 тысяч долларов? Ответ на этот вопрос будет дан в моей декларации, в том числе, по кредиту, привлеченному от одного из коммерческих банков, сколько было выплачено мною в виде предоплаты, из каких средств образовалась эта предоплата, получаю я столько зарплаты или нет, было у меня на счету энное количество денег или не было. Все это будет представлено>, - сказал глава оборонного ведомства, добавив, что в районе, где была приобретена квартира, были проданы еще 300 жилых помещений.

Комментируя публикации армянских СМИ о скорой отставке министра, Папикян сказал, что не намерен оставлять начатое дело наполовину, и по этой причине не собирается уходить со своего поста. <Я продолжу начатые реформы в вооруженных силах, и насколько это удастся, покажет время>, - сказал министр, указав, в том числе, на пополнение армии за счет контрактников, перевода вооруженных сил на профессиональную основу, одним из проявлений которого стала программа <Защитник Отечества>, в рамках которой армия пополнилась сотнями людей. Продолжается и серьезная работа по пополнению армии офицерами, идет работа в направлении пополнения военного университета им. Вазгена Саркисяна и авиационного училища, одновременно решая социальные вопросы, в числе которых и обеспечение офицеров квартирами и аттестация военнослужащих. <Скоро в парламент страны будет представлен очередной большой пакет законопроектов, который станет еще одним направлением в программе реформ>, - подчеркнул Сурен Папикян