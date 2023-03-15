Среда, 15 Марта 2023 14:10

АрмИнфо.Городской совет израильского города Хайфа накануне единогласно проголосовал за официальное признание Геноцида армян 1915 года и строительство в городе мемориала жертвам. Таким образом Хайфа стала вторым городом Израиля, признавшим Геноцид армян после Петах- Тиквы, (пригорода Тель

- Авива), где в апреле 2020 года был возведен мемориал жертвам Геноцида армян в Османской империи.

Согласно сведениям израильских СМИ, Посол Турции потребовал от правительства Израиля запретить установку памятника в Хайфе. Однако, как утверждает израильский политолог, экс-депутат Кнессета Александр Цинкер, в МИД Израиля решили оставить письмо турецкого дипломата без ответа.

Меж тем, отметим, что Израиль до сих пор не признал Геноцид армян в Османской империи. Несмотря на то, что соответствующий законопроект неоднократно вносился на рассмотрение в Кнессет, он всегда по каким-то мотивам после долгих обсуждений отклонялся