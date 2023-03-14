Вторник, 14 Марта 2023 17:28

АрмИнфо.Европа не может закрывать глаза на гуманитарный кризис, происходящий у наших границ. Так, прокомментировал экс- генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен свой визит к въезду в Бердзорский (Лачиснкий) коридор, который незаконно заблокирован Азербайджаном вот уже 93 дня.

"Сегодня я посетил Лачинский коридор. Это единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром", - отметил Расмуссен.

В этом ключе он напомнил, что в декабре прошлого года коридор был заблокирован азербайджанцами. Он подтвердил, что с тех пор ни гражданские, ни коммерческие перевозки не могли добраться до Нагорного Карабаха.

"Это оставило около 120 000 жителей без доступа к товарам и услугам первой необходимости, включая жизненно важные лекарства и медицинское обслуживание.

Европа не может закрывать глаза на гуманитарный кризис, происходящий у наших границ. ЕС должен использовать свои отношения с Азербайджаном и подтолкнуть его к снятию блокады и выполнению своих международных обязательств.

Если мы этого не сделаем, гуманитарный кризис рискует превратиться в гуманитарную катастрофу", - резюмирован экс-генсек НАТО.

Напомним, что Азербайджан заблокировал единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром 12 декабря прошлого года. Нарушена подача электроэнергии из Армении в Арцах. Более того, азербайджанская сторона систематически нарушает газоснабжение НКР. Граждане лишены элементарных прав человека, в том числе и на свободу передвижения, получения медуслуг, образования и т.д. Всё это происходит с молчаливого поощрения международным сообществом террористических действий Азербайджана.