Вторник, 14 Марта 2023 17:04

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян на пресс- конференции 14 марта уклонился от прямого ответа на вопрос, видит ли он Арцах в составе Азербайджана или нет.

<В повестке дня Республики Армения вопрос безопасности и прав народа Нагорного Карабаха. То, что не укладывается в эти рамки - бенефициаром является народ Нагорного Карабаха. Что я вижу, чего не вижу - не существенно. Важно, что видит народ Нагорного Карабаха, и то, имеет ли народ Нагорного Карабаха возможность в условиях международного механизма преследовать выполнение своих прав и обеспечения безопасности? Это очень важная тонкость>, - заявил Пашинян.

Поворотным моментом в переговорном процессе, по его словам, стало то, что Нагорный Карабах остался вне процесса. И параллельно тому, как усиливался голос РА, снижалась роль основного бенефициара - народа НКР.

При этом, Пашинян утвердительно ответил на вопрос, скован ли он чем-либо в том, чтобы заявить, что Арцах никогда не будет в составе Азербайджана. <Я скован многими вещами: безопасностью народа Нагорного Карабаха, безопасностью Республики Армения, безопасностью народа Республики Армения, вашей безопасностью, безопасностью всех, суверенитетом, независимостью Армении, государственными интересами РА, конечно, скован>, - сказал он.