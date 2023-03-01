Среда, 1 Марта 2023 17:28

АрмИнфо.Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар назвал обнадеживающим сообщение о встрече представителей Азербайджана и Нагорного Карабаха.

<Обнадеживающие новости сегодня из Ходжалу (Иванян- ред.) о контактах между представителями Баку и карабахскими армянами. Хорошо, что дискуссии, кажется, сосредоточены как на неотложных проблемах, так и на более широких проблемах>,- написал он в Twitter.

Примечательно, что Клаар использует в своих высказываниях исключительно азербайджанские наративы.

Более того, азербайджанские провластные СМИ пишут о возможности новых встреч представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана, в том

числе и в Баку.

Отметим, что вторая встреча сторон прошла сегодня при посредничестве российской стороны в н.п. Иванян.