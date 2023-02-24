Пятница, 24 Февраля 2023 15:59

АрмИнфо.Государственный министр Республики Арцах Рубен Варданян объявил об уходе в отставку, но заявил, что продолжит оставаться в Арцахе. Он провел 112 дней на посту, успев за этот срок немало. Но почему он был вынужден уйти?

Для того, кто мониторит освещение ситуации с Арцахом в мировых СМИ, очевидно, что в период последних месяцев в западных изданиях пошла волна публикаций, целью которых было опорочить госминистра, создав ему имидж «подручного Путина», пользуясь войной в Украине.

Пока новостные издания, включая ведущие агентства, практически ежедневно освещали ситуацию с устроенной Баку блокадой и голодом, грозящим жизни 120 тысяч армян в Нагорном Карабахе, аналитические и «аналитические» издания разных форматов в ЕС и США продавливали противоположную повестку.

Если положить рядом январские публикации таких крупных изданий как Forbes, The Washington Times , Politico , The Hill , Townhall, то явно заметен отчетливый «темник», направленный как на дезавуирование Варданяна, так и на «опровержение» наличия блокады и голода в Арцахе.

Кто-то может это посчитать результатом проплаты публикаций Алиевским режимом, но это очень поверхностный взгляд. Азербайджанская пропаганда работает гораздо более грубо и кустарно. Издания, в которых появились анти-варданяновские публикации не принадлежат одному кругу – республиканцам или демократам, это не «пакетные» проплаты, которые Азербайджанский МИД использует, чтобы продвигать цитаты своего президента или главы МИД.

Второй важный момент – ряд изданий ссылается на публикации украинских СМИ и акции украинских депутатов явно антиармянской направленности, которые начались практически одновременно с публикациями на Западе.

Ранее никакого интереса к ситуации в Арцахе украинские СМИ и политики не проявляли. Внезапное настолько глубокое погружение в тему украинских газет и политиков, да и еще в ходе боевых действий не может объясняться ничем, кроме внешнего воздействия. Учитывая контроль США и Британии за всем что происходит в Украине, а также скоординированный поток публикаций близкого содержания в ЕС, США и Украине, речь идет о беспрецедентной акции, скорее всего предпринятой на самом высоком уровне на Западе.

Кстати, немаловажно отметить, что публикации похожего содержания появились и в Прибалтике.

Можно предположить, что Азербайджаном в этом вопросе воспользовались в качестве прикрытия, так как целью удара была именно Россия.