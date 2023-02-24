Пятница, 24 Февраля 2023 12:25

АрмИнфо. Международное признание Арцаха всегда было и продолжает оставаться актуальным во внешнеполитической повестке властей республики. Об этом 24 февраля в ходе конференции <Императив международного признания Арцаха>, посвященной 35-летию нагорно-карабахского движения, заявил министр иностранных дел Арцаха Сергей Казарян.

По его словам, более чем достаточны правовые, политические и исторические основания для международного признания Арцаха. В настоящее время, продолжил министр, власти Азербайджана, блокируя уже 70 дней 120 тысяч жителей Арцаха, предпринимает попытку осуществить политику этнических чисток. По сути, эта преступная политика Баку была подтверждена решениями международного суда ООН, в которых были зафиксированы факты ненависти и расовой дискриминации по отношению к народу Арцаха со стороны официальных властей Азербайджана. В этом контексте, международное признание республики является средством для предотвращения систематических и массовых нарушений прав арцахцев. В свою очередь, масштабы преступлений Азербайджана против народа Арцаха, совершаемые на государственном уровне, преступная программа этнических чисток являются еще одним основанием для признания независимости республики.

Имея в виду, глобальные геополитические развития, продолжил министр, и появившиеся новые правовые и политические тенденции, а также ряд других вопросов, нуждаются в обсуждении проблемы со стороны профессионального сообщества. В этом плане министр подчеркнул важность объединения профессиональных и лоббистских возможностей Армении, Арцаха и Диаспоры.