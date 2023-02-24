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АрмИнфо. Международное признание Арцаха всегда было и продолжает оставаться актуальным во внешнеполитической повестке властей республики. Об этом 24 февраля в ходе конференции <Императив международного признания Арцаха>, посвященной 35-летию нагорно-карабахского движения, заявил министр иностранных дел Арцаха Сергей Казарян.
По его словам, более чем достаточны правовые, политические и исторические основания для международного признания Арцаха. В настоящее время, продолжил министр, власти Азербайджана, блокируя уже 70 дней 120 тысяч жителей Арцаха, предпринимает попытку осуществить политику этнических чисток. По сути, эта преступная политика Баку была подтверждена решениями международного суда ООН, в которых были зафиксированы факты ненависти и расовой дискриминации по отношению к народу Арцаха со стороны официальных властей Азербайджана. В этом контексте, международное признание республики является средством для предотвращения систематических и массовых нарушений прав арцахцев. В свою очередь, масштабы преступлений Азербайджана против народа Арцаха, совершаемые на государственном уровне, преступная программа этнических чисток являются еще одним основанием для признания независимости республики.
Имея в виду, глобальные геополитические развития, продолжил министр, и появившиеся новые правовые и политические тенденции, а также ряд других вопросов, нуждаются в обсуждении проблемы со стороны профессионального сообщества. В этом плане министр подчеркнул важность объединения профессиональных и лоббистских возможностей Армении, Арцаха и Диаспоры.
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|Нам указали сделать то, чего мы не должны были делать: Бывший пресс-секретарь АО Арцаха
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|Правительство Молдовы начало процесс денонсации соглашений в рамках СНГ
|Правительство анонсировало новую программу по стимулированию занятости
|Посол Китая и глава антикоррупционного комитета Армении обсудили возможности углубления сотрудничестве в сфере борьбы с коррупцией
|Армения готова расширять партнерство с Японией во всех областях - Пашинян
|МЧС Армении организовало транспортировку в Сирию третьей партии гуманитарного груза
|Безосновательные обвинения Баку в адрес Армении <о минировании> рухнули - Пашинян
|МИД: Россия считает важным избежать дублирования усилий посредничества между Баку и Ереваном
|Генеральная прокуратура Армении требует конфисковать имущество бывшего директора компании <Паркинг сити сервис>
|Госдеп США сообщает о проведении в Брюсселе в ближайшие дни переговоров между Арменией и Азербайджаном
|СНБ РА объявляет набор в целях пополнения пограничных войск офицерами с профессиональным образованием
|Задержана директор торгового центра <Сурмалу>
|Давид Бабаян о решении Гаагского суда: Фемида должна снять повязку со своих глаз
|В Степанакерте приветствуют решение Гаагского суда относительно ситуации вокруг Бердзорского коридора
|В Манаме состоялись переговоры между президентом Туркменистана и королем Бахрейна
|Ереван призвал международных партнеров предпринять действенные шаги для обеспечения немедленного исполнения Азербайджаном решения Гаагского суда
|Париж призвал Ереван и Баку продолжить переговоры по мирному договору в духе компромисса
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|МИД РФ: продолжается поиск взаимоприемлемых развязок, которые помогли бы возобновить полноценное функционирование Лачинского коридора
|Президент РА: карабахский вопрос лишен элементов межрелигиозной нетерпимости
|Fitch Ratings повысил прогноз рейтинга Ардшинбанка на «Позитивный»
|Фонд "Татоян" и Омбудсмен Арцаха опубликовали доклад, доказывающий враждебность так называемых азербайджанских "эко-активистов" в Лачинском коридоре
|МИД НКР: Попытки Азербайджана вмешиваться во внутриполитическую жизнь в Арцахе категорически неприемлемы для официального Степанакерта
|Посол: администрация США готова и впредь способствовать Армении в осуществлении реформ
|Посол РФ: Рабочая группа не ведет переговоров о каком-либо коридоре через территорию Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Систему госуправления нужно перенести из малого центра Еревана и из центра вообще - Пашинян
|Глава МИД Арцаха на встрече с французскими депутатами Европарламента подчеркнул необходимость применения санкций в отношении Азербайджана для деблокады НКР
|Глава МИД Люксембурга: мы не можем продать душу за газ или нефть
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