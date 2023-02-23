Четверг, 23 Февраля 2023 14:18

АрмИнфо.. Правительство Молдовы начало процесс денонсации соглашений, подписанных в рамках СНГ. Как сообщают СМИ, об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николай Попеску телеканалу Jurnal TV.

"Молдова заявила, что присоединится к ЕС, все цели внешней политики и участие в международных организациях будут подчинены цели евроинтеграции. Очевидно, что продолжится выход из соглашений СНГ, которые не совместимы с нашими целями", - сказал Попеску. Он отметил, что многие из 330 соглашений, которые республика подписала за годы независимости, "не функционируют или не применяются на благо Молдавии".

Ранее президент Молдову Майя Санду высказалась за сохранение связей с СНГ, так как речь идет о сотнях соглашений, в том числе и двусторонних. По ее словам, нужно продолжать прагматичное сотрудничество с СНГ и после того, как страна получила статус кандидата на вступление в ЕС. Однако глава Молдавии ни разу не принимала участия в заседаниях СНГ.