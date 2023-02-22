Среда, 22 Февраля 2023 15:28

АрмИнфо. В Ереване надеются, что Азербайджан не откажется от диалога со Степанакертом. Об этом 22 февраля на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном заявил глава МИД РА Арарат Мирзоян.

По его словам, когда Армения инициировала процесс с Азербайджаном, представлялось два направления переговоров - нормализация отношений, мирный договор, с одной стороны, и формат, площадка обсуждения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.

<Азербайджан длительное время уклоняется от подобного обсуждения. Однако в Мюнхене, как на встрече с госсекретарем США Блинкеном, так и в ходе панельных обсуждений, были получены от азербайджанской стороны готовность и заверения в том, что международно видимый диалог между Баку и Степанакертом должен состояться>, - отметил он.

С другой стороны, по его словам, за последние годы Ереван видел, что договоренности достигаются, потом Баку отступает, в том числе по известным подписанным документам. <Надеюсь, в этот раз не произойдет то же самое и не произойдет отказ>, - резюмировал Мирзоян.