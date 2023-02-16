Четверг, 16 Февраля 2023 12:08

АрмИнфо. Ереван придаёт большое значение дальнейшему развитию и укреплению имеющихся дружественных отношений между Японией и Арменией. Об этом накануне в ходе встречи с послом Японии в РА Фукусима Манасори заявил президент РА Ваагн Хачатурян.

Как передает пресс-служба главы государства, приветствуя посла, президент поздравил его с национальным праздником Японии. <Повод для нашей встречи радостный, поскольку Япония готовится отмечать национальный праздник - День рождения Его Величества Императора Нарухито, и в этой связи я шлю свои наилучшие пожелания народу Японии и желаю Императору крепкого здоровья и благополучия>, - сказал Ваагн Хачатурян.

В свою очередь, Фукусима Масанори подчеркнул, что придаёт большое значение дальнейшему развитию и укреплению имеющихся дружественных отношений между Японией и Арменией.

<Думаю, что несмотря на то, что имеющиеся отношения между нашими странами находятся на очень высоком уровне, тем не менее, эти отношения обладают ещё большим потенциалом развития и нам нужно обоюдно приложить усилия в этом направлении. Наши страны не имеют никаких политических проблем друг с другом. Наоборот, имеется большой потенциал для развития образовательного, культурного, торгово­экономического сотрудничества>, - подчеркнул посол.

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов армяно-японского взаимодействия, в частности, в сфере высоких технологий. Речь шла о практических возможностях применения японского опыта в сейсмостойком строительстве и использовании атомной энергии.

В ходе беседы была затронута тема организации предстоящей всемирной выставки <Экспо-2025. Осака, Кансай, Япония> и участия Армении в этой выставке на высшем уровне. Президент РА подчеркнул, что в рамках своих возможностей с готовностью будет содействовать процессу достойного представления Армении на выставке в Осаке, а также в реализации армяно-японских совместных проектов.