Четверг, 16 Февраля 2023 11:32

АрмИнфо. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО МИД России, главный редактор журнала <Международная аналитика> Сергей Маркедонов прокомментировал визит главы МИД Армении в Турцию.

Эксперт констатировал, что переговоры министров иностранных дел Армении и Турции Арарата Мирзояна и Мевлюта Чавушоглу прошли 15 февраля. По его словам, и в канун этого события, и сразу после него в СМИ не было недостатка в оптимистических комментариях. Он обратил внимание на то, что спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар даже назвал визит Арарата Мирзояна в Анкару <историческим>.

<Однако переговоры завершились. И кроме очередных заявлений о <стремлении> к полному открытию сухопутной границы и установлению дипломатических отношений мы ничего не услышали. Снова возгонка завышенных ожиданий, экспертный wishful thinking? Или двусторонние отношения действительно улучшаются шаг за шагом, а любое искусственное ускорение этого процесса не нужно?

Визит Арарата Мирзояна радикально отличался от его прошлогоднего посещения Турции. Эта страна пережила страшное землетрясение, событие, которое вместило в себе и человеческую трагедию, и социальные бедствия, и общественно-политические вызовы. В этих условиях Ереван не стал отмалчиваться, в соседнюю страну были отправлены гуманитарные грузы и спасатели. Уже находясь в Анкаре Мирзоян принес соболезнования турецким гражданам и властям этой страны. Затем он встретился с участниками армянской спасательной группы, которая ведет работы в пострадавшем Адыямане на юго-востоке Турции. Жесты со стороны Еревана были позитивно восприняты и в Анкаре>, - отметил он.

Маркедонов добавил, что безусловно, эмоционально-психологический фон

- важное условие для успешных переговоров, достижения взаимовыгодны компромиссов и уступок. Однако, по его словам, в политике только этим все не определяется.

<Армения и Турция - соседи. Нормализация для них - не роскошь, а важнейшее условие для безопасности и развития. Но на сегодня между государствами нет дипотношений, зато есть фактически закрытая границы и многолетняя традиция взаимной вражды>,- подчеркнул российский политолог.

<В сообщениях новостных агентств, многочисленных экспертных комментариях сегодняшнего дня говорилось о <первой волне> нормализации, стартовавшей в 2008 году с т.н. <футбольной дипломатии>. Но это не совсем так. Первые подходы к этому снаряду были сделаны сразу же после распада СССР. В июне 1992 года первый армянский президент Тер-Петросян даже встретился с тогдашним турецким премьер-министром Сулейманом Демирелем. Казалось бы, с завершением <холодной войны>, исчезновением идеологической конфронтации Запада и Востока у Еревана и Анкары появляется шанс. Но в реальности одни проблемы ушли, а другие появились. И наряду с трагическими страницами истории первой четверти ХХ века Армению и Турцию развели по разные стороны актуальные события- военные столкновения в Нагорном Карабахе. <Вторая волна> нормализации в 2008- начала 2010 гг. во многом и была попыткой отделить собственно армяно-турецкую повестку от армяно-азербайджанской. Не вышло! Да и как бы могло выйти, если в Турции численность азербайджанцев оценивается в 3 миллиона человек. Это- и избиратели, и активные граждане, фактор не только большой геополитики, но и внутриполитический сюжет>, - добавил он.

Маркедонов подчеркнул, что <Третья волна> нормализации стартовала в 2021 году, и продолжается сегодня. При этом он задался вопросом, что принципиально отличает ее от двух предыдущих?

<Первая проходила в условиях, когда Турция (именно как республика, а не Османская империя) возвращалась в кавказскую геополитическую игру. Осторожно и на ощупь. Вторая была в условиях старого карабахского статус-кво (1994-2020), когда Армения могла какие-то условия если не диктовать, то хотя бы выдвигать. Сегодня Турция <ногою твердой> стала на Кавказе, а после катастрофического поражения Армении во второй карабахской войне она считает себя в праве диктовать правила игры. И здесь иллюзий не нужно. Любые самые гуманные (и оправданные именно в силу человеческого содержания) жесты Армении не отменят турецкой наступательности. Анкара не откажется ни от поддержки Баку, ни от увязки условий нормализации и примирения с Арменией с армяно-азербайджанским мирным процессом. Все это в геополитическом меню Турции останется>, - резюмировал он.