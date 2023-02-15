Среда, 15 Февраля 2023 19:56

АрмИнфо.Армения и Турция достигли договоренности придать новый импульс работам по открытию границы для граждан третьих стран. Об этом заявил специальный представитель Турции в переговорах по урегулированию отношений между Арменией и Турцией Сердар Кылыч.

<Относительно открытия границы для граждан третьих стран наш министр в своем выступлении упомянул, что достигнута договоренность о придании нового импульса работе по этому вопросу. Два министра пришли к этому соглашению, и мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки начать эксплуатацию моста Маргара>, - сказал спецпредставитель Турции, представляя итоги встречи глав МИД Армении и Турции в Анкаре.

Он также выразил уверенность, что шаги, предпринимаемые в последнее время, в ближайшее время окажут положительное влияние на процесс урегулирования отношений, передает Арменпресс.

Добавим также, что делегация во главе с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном уже прибыла в турецкий город Адыяман, где поисково-спасательные работы проводят армянские спасатели.

Армянскую делегацию в аэропорту встретила координатор международных поисково-спасательных групп в Адыямане, дипломат Джерен Язган.

После личной беседы с Джерен Язган Арарат Мирзоян встретится с армянскими спасателями, осуществляющими поисково-спасательные работы в Адыямане.

Министра иностранных дел РА в зоне бедствия сопровождает специальный представитель Турции в переговорах по урегулированию армяно-турецких отношений Сердар Кылыч