Среда, 15 Февраля 2023 11:44

АрмИнфо. Запад не принуждает Армению к совершению тех или иных действий. Об этом 14 февраля журналистам заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, комментируя направление группы гражданских наблюдателей из стран Европейского Союза на армяно-азербайджанскую границу.

По словам секретаря СБ, решение о приглашении наблюдателей из ЕС было принято армянской стороной, исходя из опыта мая и ноября 2021 года, а также сентября 2022 года, когда Азербайджан совершил агрессию в отношении суверенной территории Армении. <Исходя из того, что имеющиеся гарантии безопасности не работают, Ереван пригласил гражданскую миссию Европейского Союза в целях создания некоторой гарантии безопасности. Эти гарантии ограничиваются не только военной составляющей, даже экономическое партнерство может нести в себе элементы безопасности>, - подчеркнул секретарь СБ.

Говоря о негативной реакции РФ на это, Григорян заметил, что не может говорить от имени Москвы. Он сообщил, что Ереван периодически обсуждает с Москвой все проблемные вопросы. "Мы периодически представляем позицию армянской стороны и объясняем, почему идем на тот или иной шаг. Когда говорим, что причина - в нашем опыте, то указываем на нападения со стороны Азербайджана на суверенную территорию Армении, и эта опасность остается. Для нейтрализации угрозы нужно создать определенные международные гарантии, над чем мы и работаем", - отметил Григорян. -