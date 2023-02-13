Понедельник, 13 Февраля 2023 16:50

АрмИнфо. Армянский "Центр гуманитарного разминирования и экспертизы", осуществляющий работы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов в населенном пункте Дарая провинции Дамаск Сирийской Арабской Республики, в сотрудничестве с офисами ООН, расположенными в Сирии (UNMAS, UNDP, UNOCHA, UNHCR), с 12 участвует в работах по ликвидации последствий землетрясения.

Согласно сообщению Центра, группа специалистов организации включена в ряды сирийских сейсмологов и в настоящее время в городе Алеппо

проводит оценку аварийного состояния зданий, а также другие мероприятия, связанные с обеспечением безопасность местного населения.

Отметим, что в результате землетрясения в Сирии погибли 8,5 тыс человек. При этом, точные цифры по погибшим и пострадавшим сказать сложно, так как они продолжают расти каждый день. Ранее стало известно, что ущерб от землетрясений в Турции и в Сирии может превысить сумму в 84 миллиарда долларов. По расчетам Конфедерации предпринимателей и представителей деловых кругов Турции, последствия составят около 10 процентов ВВП.