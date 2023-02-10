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 Пятница, 10 Февраля 2023 18:00
Марианна Мкртчян

В МИД России прокомментировали слова Никола Пашиняна о мотивах размещения миссии ЕС на территории Армении

В МИД России прокомментировали слова Никола Пашиняна о мотивах размещения миссии ЕС на территории Армении

АрмИнфо. В МИД России прокомментировали слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о мотивах размещения наблюдательской миссии ЕС на территории РА.

Так, 10 февраля на еженедельном брифинге на просьбу прокомментировать высказывания армянского премьера, официальный представитель МИД России Мария Захарова в частности, сказала:  "Если подобные заявления

- это попытка оправдания затягивание ессовцев в регион, то эту попытку можно считать удачной. Российские миротворцы обеспечивают мир в Нагорном Карабахе. Наши военные и пограничники работают на территории Армении, в том числе и в армяно-азербайджанском приграничье".

При этом она добавила, что в Москве никогда не слышали опасений и претензий Баку по этому поводу.

"В тоже время, знаем о критичном отношении Азербайджана к решению ЕС развернуть свою наблюдательскую миссию в Армении. Вот видите всё не так, как вы сформулировали", - с иронией сказала представитель российского МИД.

По ее словам, очевидно, что в Брюсселе ставят целью изменить систему безопасности, которая сложилась в регионе. "Её краеугольный камень - присутствие российских военных и пограничников, также членство Армении в ОДКБ, ну и естественно тот дух, политическая воля, который был проявлен при реализации на практике тех договоренностей, которые были достигнуты между Арменией, Азербайджаном и Россией", - сказала дипломат.

Очень хочется верить, продолжила Захарова, что в Ереване это понимают и учитывают.

Вместе с тем, дипломат подчеркнула, что Россия открыта для диалога с армянскими партнерами по вопросу совершенствования мер поддержания стабильности в Закавказье, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, включая соответствующие наработки в рамках ОДКБ.

Отметим, что премьер РА Никол Пашинян 8 февраля с трибуны парламента, аргументируя причины развертывания в Армении новой миссии ЕС отметил, что Баку  на многих западных международных площадках, пытаясь обосновать свою агрессию против Армении, заявляет о том, что премьер-министр РА, наращивая группировку российских войск  у границ Азербайджана, в тандеме с армянскими ВС готовится осуществить агрессию против Азербайджана, и по этой причине Баку вынужден захватить высоты, чтобы уравновесить ситуацию.  "Нам наши западные партнеры говорят, как так можно, вы хотите захватить земли Азербайджана, на что мы выступили с инициативой направить наблюдателей", - отметил премьер.  Он добавил, что в отношениях с ОДКБ и ЕС нет никакого геополитического подтекста, есть политическая повестка, и конкретный вопрос, который официальный Ереван пытается решить.

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