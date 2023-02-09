Четверг, 9 Февраля 2023 17:04

АрмИнфо.Посол Ирана в РА Аббас Бадахшан Зохури представил позицию Тегерана относительно отправки новой гражданской миссии ЕС в Армению.

Так, 9 февраля на полях конференции "Армяно-иранские отношения в контексте общих интересов" в беседе с журналистами на просьбу выразить позицию Тегерана относительно отправки новой миссии ЕС в РА, в составе которой будут, в том числе и французские жандармы, Зохури подчеркнул, что позиция Ирана заключается в следующем: "Региональные проблемы должны решаться с участием стран региона. Несмотря на то, что другие страны могут внести свой вклад с точки зрения обеспечения мира и безопасности в регионе. Лишь решение проблем с участием стран региона путем диалога и обсуждений может обеспечить мир".

Как ранее сообщало АрмИнфо, Совет ЕС 23 января, утвердил отправку гражданской миссии ЕС в Армению сроком на два года. Оперативный штаб будет находиться в Армении. Командующим гражданской миссией будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS. В ближайшем будущем будет назначен глава Миссии, который будет руководить операциями на местах. Цель - содействие стабилизации ситуации на местах. Россия негативно отреагировала на данное решение ЕС.

Добавим, что 8 февраля депутат Европарламента от Франции Натали Луазо сообщила, что гражданская мисси ЕС прибудет в Армению 20 февраля. При этом она отметила, что Франция предоставит миссии восемь жандармов.