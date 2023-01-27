Пятница, 27 Января 2023 22:48

АрмИнфо. В Москве хотят знать базовую позицию Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Так, 27 января в ходе еженедельного брифинга, официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос о наличии скрытых договоренностей по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, в ответ поинтересовалась, <а какова позиция властей Армении по судьбоносному вопросу нагорно-карабахского урегулирования?>.

"Обыватель давно хочет понять, а какова же официальная позиция на этот счет у официальных властей Армении. А она, как бы так получается, не сформулирована", - сказала Захарова. По её словам, когда будет сформулирована базовая позиция, многие вопросы получат ясность.

На замечание о том, что слова главы МИД РФ на большой пресс-конференции 18 января, свидетельствуют о том, что есть какие-то договоренности, которые не упоминаются в заявлении от 9 ноября, Захарова пообещала уточнить на этот счет. "Но, давайте не выискивать каких-то нюансов в том, чего нет, но оно может быть. Давайте всё-таки дождемся формулирования основополагающей позиции по важнейшему вопросу. И когда все поймут - обыватель, вовлеченные стороны - какова базовая позиция у руководства страны по этому вопросу, тогда всем многое станет автоматически понятно. А пока, эта тема, которая зачастую трактуется по-разному", - резюмировала официальный представитель МИД России.