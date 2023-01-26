Четверг, 26 Января 2023 19:15

АрмИнфо.Вероятность вытеснения России с Южного Кавказа есть. Она не высока, маловероятна, но всё же есть.

Об этом 26 января в ходе видеомоста Москва- Ереван "Актуальные вопросы российско-армянского стратегического сотрудничества" заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ, главный редактор журнала " Международная аналитика" кандидат политических наук Сергей Маркедонов, касаясь возможности вытеснения РФ из региона.

Однако, по его словам, российская сторона должна работать над тем, чтобы свести на нет такую возможность, чтобы вообще даже не было вероятности постановки подобного вопроса.

В свою очередь политолог, директор института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков также согласился с коллегой, что исключать ничего нельзя. Однако, он убежден, что это не произойдет завтра или после завтра. "Если мы будем предпринимать совместные усилия, даже минимальные, то этого и не случится. А то, что Армения сейчас более активно использует дополнительные возможности - будь то европейский створ, или американский, - то не вижу в этом чего-то прям плохого. Согласен с общей логикой, что для достижения устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном должны быть использованы все возможности", - отметил политолог.

По его словам, если ситуативно для этого может быть использован господин Блинкен (госсекретарь США - ред.) - то, почему бы и нет. "Другой вопрос, чтобы вместе с этими позитивными вещами не пропустить то, что обычно идет в пакете наших Западных партнеров", - считает эксперт.

Касаясь обвинений в том, что "мягкая сила России не работает", Егорченков отметил, что тоже много лет бился этим, пока не осознал, что она и не может работать, поскольку не является российским концептом. "Мягкая сила не работает, так как это не российский концепт, а американский. И у американцев он работает, а у остальных очевидным образом нет, поскольку так и планировалось в принципе. Поэтому в армяно-российских отношениях нужна не мягкая сила, а что-то общее. Общими усилиями можно добиться реальных результатов", - резюмировал он.

В свою очередь политтехнолог Виген Акопян теоретически считает возможным вытеснение РФ из региона. "И практически, при определенных условиях. Я имею ввиду, если большая часть населения согласится с альтернативой, то есть увеличением влияния Турции в регионе", - сказал он, в этом ключе обратив внимание, что в Армении есть политические силы, причем не оппозиционные, которые настаивают на очень тесных и добрососедских отношениях с Турцией.

По его словам, окно овертона, о котором так много сейчас говорят в Армении, настолько расширилось, что через всего несколько лет после смены власти в стране, это уже считается возможным. В этом ключе он указал на сближение отношений между Арменией и Европой.

"В Армении идут процессы, которые демонстрируют, что в стране, есть силы, которые не прочь заменить Россию, на данном этапе тем же Западом. Другое дело, что пока Запад не делает активных шагов в этом направлении", - резюмировал он.