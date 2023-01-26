Четверг, 26 Января 2023 18:19

АрмИнфо. Россия стоит на пороге потери одного из двух оставшихся союзников - Армении. И если мы не сбережем Армению как союзника, то перспектива внешней политики России будет очень мрачная и не исключено, что это приведет к созданию второго фронта против на Кавказе. Такое мнение выразил накануне известный в России политолог, отставной дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин.

Платошкин обрушился с критикой на внешнеполитическое ведомство России, которое, по его словам, на вопрос Армении о причинах непрепятствования блокаде Лачинского коридора, <не нашло ничего лучшего, как заняться публичной перебранкой со своим союзником>. <Турция Азербайджан и Израиль делают все, чтобы унизить Россию. И вот пользуясь этим западные страны говорят Армении: <что толку от ваших союзников. Они не помогут, идите к нам, мы поможем, если что>, - отметил Платошкин.

По его словам, надо понимать, что если Армения уйдет на Запад, то на Южном Кавказе будет создан антироссийский фронт и вот тогда, возможно, у Запада появится мысль возобновить 90-е годы на Северном Кавказе. Теперь этому никто не помешает, потому что Армения будет разгромлена и переведена в западный лагерь. <Я уж не говорю о том, что с позором выкинут с Кавказа наши войска>, - предупредил политик.

Политолог не верит, что у России нет рычагов влияния на <зарвавшегося> Эрдогана и Алиева. И смысл не в том, чтобы Россия открывала свой второй фронт на Южном Кавказе, а в том, чтобы не допустить открытия второго фронта против нее самой. По словам дипломата, <политик думает о следующих выборах, тогда как государственный деятель обязан думать о следующем поколении>, поэтому так называемый <прагматизм> российских политиков в отношении складывающейся на Южном Кавказе ситуации не уместен и опасен.

Теперь, считает он, получается, если Россия бросает Армению, что сейчас и происходит. В результате такой линии, Армения, впервые за историю постсоветских отношений, отказалась от проведения учений ОДКБ на своей территории и сделала это спокойно без ультиматумов. И это при том, что Армения, в отличие от России, всегда была верна своим союзническим обязательства и в рамках двухсторонних отношений, и в рамках ОДКБ.

Дипломат подверг уничижительной критике тех, кто сегодня рассматривает отношения России и Армении через призму личности Никола Пашиняна, тех, кто вышел на тропу мести за то что Пашинян сверг режим, считавшийся <другом Кремля>. <Ну нельзя быть настолько близорукими. Бог с ним с Пашиняном. Пашиняны приходят и уходят. Сейчас миллионы армян смотрят на Россию и думают: <если сейчас нас русские продадут, то как же нам потом с ними быть?>, отметил дипломат, подчеркнув, что <здесь самое главное в том, что Армения была единственной страной, где все партии, как бы они не ругались по внутренней политике, выступали за тесные союзнические отношения с Россией и не на уровне пустой болтовни, а на деле, всегда поддерживая Россию во всех ее начинаниях.

Платошкин отметил и важнейший для России фактор наличия большой и влиятельной мировой армянской диаспоры. <У нас живут миллионы армян, причем не только те, что приехали сюда за последние годы, а те что живут тут столетиями, исторически, в толм же Краснодарском крае 30 лет, а те кто веками жил с нами в России, в том же Краснодарском Крае. Армянская диаспора крайне влиятельна во многих странах мира и в тех же США и она, понимая роль России для армянского государства, всегда вела себя лояльно к ней. <Теперь диаспора будет на стороне тех, кто протянет Армении руку помощи. А это, прока, видимо, не Российская Федерация>, - резюмировал дипломат.