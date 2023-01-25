Среда, 25 Января 2023 11:22

АрмИнфо.Анкара, Баку и Пекин готовятся к переговорам по интеграции проекта железной дороги Карс-Игдыр-Нахиджеван в китайскую инициативу <Один пояс, один путь>.

Таким образом, сформировавшаяся в результате 44-х дневной арцахской войны транспортно- логистическая архитектура начнет обретать четкие очертания, и в ней Армения окончательно окажется в транспортном кольце. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил эксперт по вопросам развития транснациональных международных инфраструктурных проектов, доктор политических наук Ваге Давтян.

Эксперт напомнил, что сразу после ввода в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в 2017 году Анкара заявила, что эту магистраль следует продолжить в виде железной дороги Карс- Нахиджеван. Последний маршрут рассматривается как важный инструмент экономической экспансии в страны Персидского залива. Судя по всему, коридор будет продолжен и логистикой Нахичевань-Мегри-Зангелан-Баку-Дербенд, использование которой будет слишком затратным для армянской стороны.

По словам аналитика, строительство этой железной дороги оценивается в 434 млн долларов США, а пропускная способность составляет 1 млн тонн. Предполагается, что обеспечить возврат указанных инвестиций можно будет лет через 13. Вложенные средства, конечно, отразятся на фрахтовых ставках, став экономически невыгодными для армянского экспедитора, который уже более-менее адаптировался к Верхнему Ларсу и грузинским портам.

В связи с этим, по мнению Давтяна, в новых геоэкономических реалиях у Армении нет шансов стать реальным бенефициаром новых коммуникационных коридоров. Даже если будет перезапущена железная дорога Карс-Гюмри, вероятность чего очень мала, при наличии коридора Баку-Тбилиси-Карс-Нахиджеван нагрузка на армяно-турецкую железную дорогу будет очень низкой и, конечно, не будет служить в транзитных целях.

Это, по мнению эксперта, ничто иное как продолжение транспортной блокады Армении, которую нам пытаются представить как начало больших геоэкономических преобразований в регионе.

Более чем очевидно, что турецко-азербайджанский тандем не пожалеет сил и средств, чтобы применить к Армении известный из геополитики метод <петли анаконды>. Последняя заключается в целенаправленном ограничении экономического развития противника и использовании имеющегося собственного потенциала, главным образом, для паралича его транспортной системы. Анкара и Баку будут углублять собственный экономический протекционизм, противостоять которому у Армении пока нет ни политических, ни профессиональных ресурсов.