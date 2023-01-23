Понедельник, 23 Января 2023 22:53

АрмИнфо. Согласие Брюсселя на отправку технической наблюдательной миссии в Армению является существенным фактором в регионе и может являться первым реальным шагом по возвращению Запада в дела региона и к проблеме карабахского урегулирования. Такую мысль в интервью 1in TV высказал находящийся в эти дни в Чехии российский аналитик, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский.

<Появление такой миссии - это появление общеевропейского источника информации, причем верифицированного, которому доверяют все внешнеполитические ведомства европейских стран и который нельзя игнорировать. Понятно, что миссия будет дозировать информацию и согласовывать ее с Брюсселем, чтобы не спровоцировать вынужденное вмешательство со стороны Европейского Союза, если вдруг ЕС в этот момент не готов будет вмешиваться. Но, тем не менее, это очень существенный фактор, который возвращает ЕС в карабахское урегулирование, так как кроме Франции почти все европейские страны ушли из региона. И несмотря на так называемую Минскую группу, Франция в последние годы, по сути, отдавало в урегулировании первенство России и все с этим соглашались. А Запал по мере ухудшения отношений с Россией все меньше и меньше готов был вмешиваться в его дела. Фактически это первый шаг к возвращению европейцев на более серьезном и главное техническом уровне>, - отметил аналитик. Он подчеркнул, что работа технической миссии в Армении важна и тем, что, в случае необходимости, она способна будет разрастись и принять иные формы присутствия.

Между тем, говоря о состоявшейся встрече главы внешнеполитического ведомства Армении Арарата Мирзояна с генсеком НАТО Йенс Столтенбергом, аналитик выразил мнение, что больших ожиданий на эту встречу возлагать не стоит в том плане, что запрос со стороны Армении очевиден и понятен, но при этом Армения не является членом Альянса и не может рассчитывать на то, что НАТО будет оказывать серьезную помощь. <Мало того, я думаю, что в сложившейся ситуации НАТО не будет даже участвовать в составляющей миротворческого контингента, если уж об этом зайдет речь. Сейчас у НАТО другие проблемы, проблемы, связанные с Украиной. Общие слова поддержки могут быть, неофициальные сигналы Турции как члена НАТО тоже могут быть, но это максимум, на что можно рассчитывать в этой ситуации>, - отметил Преображенский. При этом он напомнил, что Турция уже давно игнорирует какие бы то ни было неофициальные сигналы бюрократического руководства Североатлантического альянса. Такие встречи, по его словам, не могут иметь серьезного влияния на принятие политических решений президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Продолжая мысль по поводу того, чем обусловлено то обстоятельство, что во время визита в регион представителя НАТО Хавьер Коломина, где с ним встретился в Армении Пашинян, а в Азербайджане лишь глава МИД Байрамов, аналитик отметил, что Азербайджан уверен, что у него за спиной стоит Турция - страна член НАТО - достаточно влиятельная внутри организации, достаточно самостоятельная при принятии военных и внешнеполитических решений. Соответственно Баку не может отказать спецпредставителю генсека НАТО в визите, но при этом не стремиться встречаться с ним на высшем уровне, пытаясь таким образом продемонстрировать свое реальное отношение к такого рода контактам. Баку хочет сказать, что готов идти на техническое сотрудничество с НАТО, но обсуждать свои политические и военные проекты, в том числе в отношении Армении и Карабаха, он не собирается. <Для того, чтобы получить результат по Азербайджану, встречу надо проводить в Анкаре>, - подчеркнул аналитик, отметив тем не менее, что внутри НАТО есть страны, которые выступают за прекращение Азербайджаном давления на Армению и за снятие блокады с Нагорного Карабаха. В авангарде этих стран стоит Франция.

В этой связи аналитик подчеркнул, что роль Франции внутри НАТО достаточно велика? и надо учитывать, что как ядерная держава, Франция, после выхода из ЕС Великобритании, одновременно представляет и весь Европейский Союз. <Кроме того, французская армия постоянно участвует в боевых действиях малой интенсивности. Это армия, которая регулярно участвует в сложных миротворческих операциях, в основном, в Африке и соответственно она в состоянии принять участие еще в одной такой миротворческой операции, если об этом будет принято решение. Важный внутренний фактор состоит в том, что Франция лишь при президенте Николя Саркози стала полноценным военным участником НАТО. И еще надо понимать, готова ли Франция принимать отдельное военное решение от НАТО или ЕС? Я полагаю, что к сожалению, пока не готова и президент Франции не тот тяжеловесный политик, который бы мог принять об этом самостоятельное решение>, - сказал аналитик.

Политолог выразил уверенность, что сейчас надо выдержать блокаду Нагорного Карабаха. <Это принципиальный вопрос, потому что сейчас никто в течение условного времени - недель, месяцев - не собирается вмешиваться в ситуацию и не имеет таких ресурсов. И все внимание приковано к военно-политической ситуации в Украине с точки зрения ожидаемой весенней эскалации. Только после того, когда будет понятно, чем это новое столкновение завершится, станет ясно, появятся ли у заинтересованных сторон дополнительные ресурсы, чтобы решать какие-то другие проблемы, в том числе проблему Нагорного Карабаха>, - отметил Преображенский