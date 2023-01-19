Четверг, 19 Января 2023 10:22

АрмИнфо.По предварительным данным, в результате пожара, возникшего в укрытии инженерно-снайперской роты N-й воинской части Минобороны Армении, погибли 15 военнослужащих, состояние 3 военнослужащих оценивается как тяжелое. Об этом сообщает Минобороны Армении.

В оборонном ведомстве отметили, что пока при не выясненных обстоятельствах 19 января около часа ночи в казарме инженерно-саперной роты N-й воинской части Минобороны Армении, расположенной на территории села Азат Гегаркуникской области, возник пожар. Обстоятельства инцидента выясняются.

Согласно МВД РА, сигнал о возгорании поступил в 01:15, на место отправились три пожарных расчета. Огонь удалось потушить в 06:33. Полностью выгорело строение площадью 104 кв.м. Троих пострадавших с ожогами разной степени тяжести были доставили в медцентр Вардениса.