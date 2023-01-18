Среда, 18 Января 2023 18:26

АрмИнфо. Снятия запрета Турцией на грузовые перевозки с Арменией является существенным прогрессом в процессе нормализации двусторонних отношений. Об этом 18 января в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

Но, как отметил министр, еще имеются многочисленные другие вопросы, требующие решений, вокруг которых идут переговоры. <Мы надеемся, что и другие договоренности станут реальностью>, - сказал Мирзоян, напомнив о том, что уже продолжительное время не проводится встреч между спецпредставителями Армении и Турции - вице-спикера НС Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча, однако на экспертном уровне уже состоялись обсуждения и переговоры.

Министр отметил, что, как и в прошлом году, получил от МИД Турции приглашение на участие в Дипломатическом форуме в Анталье. <Скорее всего, я приму в нем участие>, - заметил глава внешнеполитического ведомства республики. Напомним, что 1 июля в Вене состоялась четвертая встреча специальных представителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией, вице-спикера Национального Собрания Армении Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча, в ходе которой стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию, и решили начать необходимые процессы в этом направлении. Договорились также ою осуществлении прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией и приняли решение начать необходимые процессы в этом направлении. Кроме того, были обсуждены и другие возможные конкретные шаги, которые могут быть предприняты для достижения конечной цели - полной нормализации между двумя странами. Стороны еще раз подчеркнули свою договоренность о продолжении процесса нормализации без предварительных условий.