Понедельник, 16 Января 2023 18:03

АрмИнфо. Очень важно, что в Арцахе правильно оценили ситуацию, особенно с учетом имеющихся в республике проблем. Об этом 16 января журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Армен Рустамян.

По его словам, во имя разрешения имеющейся в Арцахе сверхпроблемы все остальные вопросы должны отойти на второй план. <Арцах находится на передовой, и необходимо, чтобы ни один шаг не мог бы повлиять на единство народа>, - заявил депутат, указав не несвоевременность требований и проведении досрочных президентских и парламентских выборов.

Депутат призвал объединить рабочие группы, занимающиеся гуманитарными вопросами. Он напомнил, подобные рабочие группы

действуют в Армении и в Арцахе. <Наше предложение заключается в том, чтобы сформировать единую рабочую группу, или совет>, - считает оппозиционер, добавив, что единый орган поможет каждому армянину знать, что делать, чтобы помочь своим братьям и сестрам, проживающим в Арцахе.

Напомнив, что АРФД в различных странах имеет свои структуры,

Рустамян сообщил, что представители диаспоры постоянно спрашивают,

чем могут помочь, поскольку не могут ждать и видеть, как армяне

Арцаха живут в таких условиях. <Мы заявляли, что нужен сформированный

двумя сторонами официальный штаб или совет, который будет расположен в представительстве Арцаха в Ереване. Чтобы он находился в одном месте, чтобы все знали, куда обращаться для оказания помощи Арцаху>,

- заявил оппозиционер. Штаб, продолжил депутат, будет предоставлять информацию о том, какие гуманитарные проблемы существуют в Арцахе и как их следует решать. <Иными словами, сегодня стоит вопрос превращения всего этого процесса в единое целое>, - пояснил он и добавил, что этот вопрос обсуждается уже и в Арцахе.

Поднял депутат и вопрос направления в Арцах международной миссии по сбору фактов. По его словам, такая миссия должна как можно скорее прибыть в Арцах. <При работе миссии Азербайджану будет сложено искажать факты. А он это делает всеми возможными способами, не останавливаясь перед любой ложью. Если послушать Азербайджан, то Лачинский коридор закрыла Россия, а Азербайджан к этому отношения не имеет. Эта ложь должна быть разоблачена>, - заявил Рустамян.