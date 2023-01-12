Четверг, 12 Января 2023 17:53

АрмИнфо.Политическая напряженность и растущая неуверенность из-за неурегулированного конфликта вокруг Нагорного Карабаха доминировали в событиях в Армении. Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) за 2022 год.

В отчете отмечается, что проблемы с правами человека включали жестокое обращение со стороны правоохранительных органов, вмешательство в свободу собраний, насилие в семье, дискриминацию в отношении людей с ограниченными возможностями, а также насилие и дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

"Правоохранительные органы вмешивались в свободу собраний во время протестов в течение всего года. Армянский Хельсинкский комитет, неправительственная группа, задокументировал непропорциональное применение силы во время акций протеста оппозиции в мае и июне", - говорится в отчете.

При этом указывает на рост насилия в отношении журналистов. "К июню 2022 года было задокументировано 12 инцидентов с 13 жертвами, совершенных как государственными должностными лицами, так и частными лицами. Большинство из них произошло во время различных протестов оппозиции. Комитет по защите свободы слова (CPFE) сообщил о 23 случаях других видов давления за тот же период", - отметили правозащитники Организации.

В качестве положительного шага отмечается, что Армения декриминализовала "тяжкое оскорбление", исключив это преступление из Уголовного кодекса. Армения увеличила штрафы за непредставление официальной информации по запросу, но CPFE сообщил о 69 случаях нарушения права на получение и распространение информации.

Вместе с тем констатируется, что перемирие, заключенное при посредничестве России, несколько раз нарушалось, когда Азербайджан вторгался в Нагорный Карабах и Армению.

"Политическая оппозиция обвинила премьер-министра Никола Пашиняна, провела продолжительные акции протеста и потребовала его отставки. Власти Армении сообщили, что в результате боевых действий было временно перемещено более 7600 мирных жителей, в основном женщин и детей, из трех регионов Армении, граничащих с Азербайджаном, и были повреждены или разрушены многочисленные жилые дома. Отдельные случаи военных действий продолжали угрожать безопасности и средствам к существованию мирных жителей, проживающих в селах Нагорного Карабаха и вдоль армяно-азербайджанской границы", - заметили в правозащитной организации.

HRW отметили, что власти Армении сообщили, что в результате боевых действий в сентябре 2022 года погибли, по меньшей мере, трое мирных жителей, а в ходе предыдущих инцидентов, связанных с конфликтом, в Нагорном Карабахе также были убиты трое мирных жителей армянской национальности.

"На видео, подтвержденном Хьюман Райтс Вотч, показана внесудебная казнь не менее семи армянских солдат, по всей видимости, азербайджанскими войсками во время боев в сентябре 2022 года. По данным армянских юристов, по меньшей мере 30 армянских военнопленных (военнопленных) и трое гражданских лиц остаются захваченными в связи с боевыми действиями 2020 г. и остаются под стражей в Азербайджане к октябрю 2022 г. Власти Азербайджана не признают ни одного из этих лиц военнопленными. По данным аппарата омбудсмена, по состоянию на конец августа в ходе боевых действий 2020 года числятся пропавшими без вести 303 человека, как гражданские, так и военные. Юристы и правозащитные группы в Армении утверждают, что в последний раз некоторых из них видели живыми в заключении азербайджанских сил", - говорится в отчете HRW.