Среда, 11 Января 2023 11:23

АрмИнфо.После второй карабахской войны Ереван потерял неформальный статус патрона самоопределения Нагорного Карабаха и гаранта его безопасности. Об этом заявил российский политолог, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов касаясь заявлений, сделанных на пресс- конференции премьера РА Никола Пашиняна.

Эксперт констатировал, что в январских тезисах премьер- министра Армении не следует искать особой новизны. "Он не открыл какие- то ранее неведомые тенденции, скорее обострил их восприятие (в английском есть удачный глагол to sharpen (оттачивать - ред.), именно это он и сделал). Более того, после второй карабахской войны Ереван потерял неформальный статус патрона самоопределения Нагорного Карабаха и гаранта его безопасности. Весь прошлый год Пашинян, а также его ближайшие соратники Армен Григорян и Арарат Мирзоян публично подчеркивали: ответственность за ситуацию в Арцахе несут российские миротворцы. В 2022 году же была актуализирована т.н. Алма- Атинская формула, то есть готовность Еревана к признанию Республики Армения в границах АрмССР. Более того, этот пункт был включен в текст трехстороннего сочинского давления от 31 октября 2022 года", - отметил он.

При этом он обратил внимание, что подходы Москвы и Еревана системно отличаются, фактор личности тут вторичен. Маркедонов отметил, что вопрос здесь во все не в том, кто плох, а к о хорош (свои справедливые резоны имеют и РФ, и Армения).

"Проблема в различных оценках ситуации и разных ожиданиях. Россия, связанная СВО на Украине и углубляющийся конфронтацией с Западом, здесь сейчас больше зависит от тандема Анкара- Баку. Даже присоединение Армении к Союзному государству РФ и Белоруссии не отменило бы этого факта.

При этом Армения, очевидно, хотела бы более четкой позиции Москвы и ОДКБ. Просто в силу политической массы любая интеграционная структура с участием РФ воспринимается, как Российская. Но сегодня Москва не может в силу описанных выше причин четко и однозначно "определиться" в пользу Армении. А ее союзники по ОДКБ тем более. Но ведь и Ереван не может просто встать в отстраненную позу и смиренно ждать своей участи. Общество давит на Пашиняна с требованиями сделать хоть что­то, но при этом оно уже не готово к новой масштабной конфронтации с Азербайджаном. В итоге эмоции превалирует, тактика берет верх над стратегией", - отметил российский политолог.

При этом он задался вопросом, стоит ли Армении ждать помощи от Запада. Маркедонов уверен, что не поможет. "Во- первых, у ЕС и США есть свои ниточки, которые делают их зависимыми от Анкары и Баку. Во­вторых, у них нет ни желания, ни готовности нести реальное бремя миротворчества, главное потеснить Россию на Кавказе. Шансы для этого есть, ими пользуются. Завышенные ожидания армянского общества, разочарование в "пассивности" Москвы увеличивают возможности Штатов и ЕС", - добавил политолог. Вместе с тем он назвал интересным совпадением тот факт, 10 января 2023 года и президент Азербайджана Ильхам Алиев дал журналистам свою оценку текущей ситуации.

"И в словах азербайджанского лидера прозвучало недвусмысленные недовольство политикой затягивания мирного урегулирования со стороны Армении. Естественно, Баку настаивает на реализации своих условий в полном объеме. Не учитывать его интенций Пашинян также не может, будь он трижды пророссийским или четырежды прозападным", - реюмировал Маркедонов.