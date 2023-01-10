Вторник, 10 Января 2023 17:33

АрмИнфо. Посол Японии в Армении Масанори Фукусима выступил с заявлением в связи с ситуацией в Лачинском коридоре.

В заявлении посла, поступившем в АрмИнфо, в частности, говорится: "Я обеспокоен сообщениями о событиях вокруг Лачинского коридора. Призываю стороны к деэскалации ситуации и обеспечению свободного и безопасного передвижения по коридору в соответствии с согласованными сторонами договоренностями".

Напомним, что с 12 декабря 2022 года азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже практически месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

Со вчерашнего дня, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. Добавим также, что это традиционные методы действия Азербайджана, которые в декабре на три дня лишил Арцах газа.