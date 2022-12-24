Суббота, 24 Декабря 2022 20:11

АрмИнфо. При посредничестве и в сопровождении Международного комитета Красного Креста (МККК) из Арцаха в Армению доставлен тяжелобольной 4-месячный ребенок. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Арцаха.

Напомним, что у ребенка диагностировали висцеральный лейшманиоз. Он находился под наблюдением врачей в медобъединении <Аревик>.

Напомним, что Европейский суд по правам человека 21 декабря рассмотрел ходатайство правительства РА о применении обеспечительных мер в отношении Азербайджана.

Согласно сообщению офиса представителя Армении по международным правовым вопросам, ЕСПЧ решил обязать Азербайджан предпринять все необходимые и достаточные меры для обеспечения передвижения по Лачинскому коридору тяжелобольных лиц, нуждающихся в медпомощи в Армении, а также безопасного передвижения лиц, оставшихся на дороге без крыши над головой или нуждающихся в средствах к существованию.

Ранее Минздрав Арцаха сообщал, что в медобъединении <Аревик> в реанимационном и неонатальном отделении находится 13 детей.

В <Республиканском медицинском центре> в реанимационном отделении находилось 9 пациентов, 1 из коих из-за невозможности получения необходимой помощи по причине блокады Арцаха скончался.